نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 شخصا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3260 منذ الـ7 من أكتوبر.

ووفقا لنادي الأسير فقد تركزت حملة الاعتقالات في بلدة بني نعيم بمدينة الخليل، وبلدة كفر نعمة في رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، نابلس، وبيت لحم"، ولفت إلى أنه تم اعتقال أسرى سابقين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 3260 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضاف النادي إلى أن القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات تنكيل واسعة خلال الاعتقالات، تشمل اعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد الماضي ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 239 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT