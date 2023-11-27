الرئيس الأرجنتيني المنتخب يقسم على دعم اليهود وإسرائيل

شارك الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس، حيث أقسم على تقديم الدعم لليهود وإسرائيل.

ورافق ميلي الذي كان يرتدي "الكيباه" على رأسه أثناء طقوس "هافدالا"، شقيقته كارينا.

وأعرب أيضا عن دعمه الثابت لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"إرهاب حركة حماس"، ودعا إلى عودة الرهائن.

كما أعلن عن خطته لنقل سفارة الأرجنتين من هرتسليا إلى القدس.

وممسكا بيده، تمنى الحاخام ديفيد بينتو شيلتا التوفيق لميلي في منصبه الجديد.

والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد 55.69 بالمئة من الناخبين، إثر فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.

ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

المصدر: RT