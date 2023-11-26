رئيس وزراء بافاريا: ألمانيا تمر بأزمة دولة خطيرة

يعتقد رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر أن ألمانيا تمر بـ”أزمة دولة حادة” في ظل مشاكل الميزانية.

ونقلت إذاعة بايريشر روندفونك عنه قوله خلال حدث انتخابي نظمه الاتحاد الاجتماعي المسيحي في نورمبرغ: "لقد استنفذت هذه الحكومة (الألمانية) جميع امكاناتها، في الواقع موقعها الأنسب في المعارضة".

وأعرب سودر عن رأي مفاده أن ائتلاف "إشارة المرور" (كما يطلق على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب ألوان علم الحزب) ليس لديه خطة "لحل الصعوبات التي ظهرت في الدولة".

وقال رئيس وزراء بافاريا: "ليس لدينا حالة طوارئ في الميزانية، بل لدينا حالة طوارئ في الحكومة".

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وقد وجدت السلطات الألمانية نفسها في وضع صعب للغاية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية لألمانيا في وقت سابق عدم مشروعية قرار مجلس الوزراء بإعادة توزيع عشرات المليارات من اليورو على بنود صرف لصالح صناديق وطنية.

فقد وجهت حكومة أولاف شولز 60 مليار يورو، من الميزانية الإضافية لعام 2021 مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، للمشاريع البيئية والمناخية.

واعتبرت كتلة المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي هذه الخطوة غير دستورية، وطلبت من المحكمة الدستورية التحقق من شرعيتها.

ويتلخص جوهر الشكوى في المطالبة بالالتزام بالسياسة المالية الصارمة التي تنتهجها ألمانيا، في ما عدا حالات استثنائية خاصة.

وتعتقد كتلة المعارضة أن مجرد تغيير بنود النفقات أمر محظور. وقد انحازت المحكمة الدستورية إلى جانب المدعين.

في 21 نوفمبر، أصبح معروفًا أن وزارة المالية الألمانية قررت تجميد جميع المخصصات تقريبًا من ميزانية 2023، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية.

المصدر: تاس