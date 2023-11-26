شكري يؤكد لبلينكن ضرورة البناء على الهدنة في غزة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وعبّر الوزير شكري عن ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن اليوم الأحد، شدد خلاله أيضا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين تناولا في الاتصال الهاتفي تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والذي تم إبرامه بوساطة مشتركة.

التغلب على معوقات استكمال الاتفاق

وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين بحثا أيضا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، وأكدا على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق.

وأكد الوزير شكري في هذا السياق ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الماضي بشأن إنشاء هُدَن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.

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وضع حد لانتهاكات إسرائيل غير المسبوقة

كما أحاط وزير الخارجية نظيره الأمريكي بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمّد للمدنيين.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية المبذولة لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، والذي أثمر دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.

نحو حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية

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كما تناول الوزير الأمريكي مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة عن ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية بالإشارة إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التشاور والعمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، حل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم