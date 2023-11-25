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ماسك: نقص الذخائر في الولايات المتحدة بسبب دعم أوكرانيا "مثير للقلق"

أخبار العالم

ماسك: نقص الذخائر في الولايات المتحدة بسبب دعم أوكرانيا
Legion-Media
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اعتبر إيلون ماسك أن من المثير للقلق عدم قدرة الولايات المتحدة على حل مشكلة نقص القذائف في مستودعاتها، بسبب توريدات الذخائر إلى أوكرانيا.

في وقت سابق، كتب رجل الأعمال ديفيد ساكس في حسابه في "X": أن الإشارة إلى وجود نقص في القذائف بسبب تزايد الطلب عليها في أوكرانيا بدأت منذ عام، ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة لم تتمكن من حل هذه المشكلة بعد.

وكتب ساكس: لقد أدى تراجع التصنيع إلى إضعاف القدرات العسكرية الأمريكية، في حين أن دوافع صناع السياسات لخوض حروب جديدة زادت أكثر منها في أي وقت مضى.

وقد علق ماسك على هذا المنشور قائلاً: "أمر مثير للقلق".

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وكان قد أفيد سابقًا أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يواجه صعوبات في تجديد مخزوناته من الذخائر بسبب توريدها إلى أوكرانيا، ومؤخرا تفاقم الوضع بسبب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت مقالة نشرتها صحيفة "ذا هيل" إلى أن "الطلب على الأسلحة أظهر محدودية قدرة الولايات المتحدة على تجديد مخزوناتها، كما أظهر أن شركات التصنيع العسكري تواجه صعوبات في تلبية الطلبات".

المصدر: تاس

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