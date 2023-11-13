القوات الأوكرانية تخشى "وصول الحرب إلى لفوف" بسبب انخفاض المساعدة الأمريكية

أعرب عدد من العسكريين الأوكرانيين عن خشيتهم من أن تحويل انتباه الولايات المتحدة إلى دعم إسرائيل، سيتيح لروسيا "الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة" في ساحة المعركة.

ونقلت صحيفة "ديلي بيست" عن عسكري أوكراني يحمل علامة النداء "سبنسر" قوله، إن "أوكرانيا ستتلقى المساعدة من الشركاء، ولكن بسبب الصراع في الشرق الأوسط، سيكون هناك قدر أقل بكثير، وإلا فإن الحرب [ستصل] إلى لفوف".

وأضاف: "بدون دعم الولايات المتحدة ودول أخرى، سنضطر إلى الانسحاب".

وقال طبيب عسكري يحمل اسما حركياً هو "هاوند" للصحيفة، إن "الوضع في الشرق الأوسط يجعل الجيش الأوكراني متوترا بشأن النقص المحتمل في الإمدادات".

وأضاف: "ما زلنا نعتمد عليها (المساعدات العسكرية)، ولا نستطيع إنتاج ما يكفي من أنظمة الأسلحة والذخائر، وأي صراع آخر يتطلب الإمدادات والمساعدات المالية وخاصة الأمريكية، الوضع الراهن يشكل تهديدا كبيرا".

وفي 2 نوفمبر، خلال مقابلة مع مجلة "The Economist" قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود ولن تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق انفراجة على الجبهة. ووفقا له، فإن صراع الاستنزاف الموضعي يمكن أن يستمر لسنوات ويرهق الدولة الأوكرانية.

ومنذ 4 يونيو الماضي، يحاول الجيش الأوكراني القيام بشن هجمات تأتي فاشلة، وكما أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 30 أكتوبر الماضي، "فقدت كييف خلال هذا الوقت أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مركبة مدرعة من مختلف الفئات"، ووفقا لوزير الدفاع الروسي، فشلت أوكرانيا في تحقيق أي نجاحات كبيرة من الناحية التكتيكية.

وفي 15 أكتوبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد فشل تماما، على الرغم من أن كييف كانت تستعد لعمليات هجومية نشطة جديدة في قطاعات معينة من الجبهة.

المصدر: RT