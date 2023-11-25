أنقرة تكشف زيادة استخدام الليرة والروبل الروسي في التجارة المتبادلة مع موسكو

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التبادل التجاري مع روسيا، وقال للصحافيين إن استخدام العملتين المحليتين في التجارة الثنائية يتزايد.

وقد صرح الوزير التركي، وهو الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية – التركية، بهذا اليوم السبت حين التقى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بحضور نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية التركية للتعاون التجاري والاقتصادي.

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وشهدت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية نموا بنسبة 400 % تقريبا، بينما نمت الواردات التركية من روسيا بالليرة أيضا بنسبة 150% تقريبا وبالروبل بنسبة 260%.

وأضاف الوزير بولات: هذا العام، انخفض حجم التجارة في قطاع الطاقة انخفاضاً طفيفاً، بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم.

وبيّن أنّ حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ العام الماضي رقما قياسيا بقيمة 68 مليار دولار، وقد يلامس هذا العام من الناحية النقدية مبلغ 11 مليار دولار كصادرات من تركيا و46 مليار دولار كصادرات من روسيا. ليتحدد إجماليها بنحو 56 مليار دولار.

إلى ذلك، شهدت أنقرة، اليوم السبت، توقيع بروتوكول الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا وروسيا، وهو يمثل خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات في هذا الإطار.

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وعُقد اجتماع الدورة الـ18 للجنة المشتركة التركية الروسية في مقر وزارة التجارة في العاصمة أنقرة.

ووقّع على البروتوكول من الجانب التركي الوزير بولات، وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء نوفاك.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إنهم أجروا مباحثات شفافة وبناءة اليوم في أنقرة.

وأضاف "حدّدنا قضايا التعاون للمستقبل، وقمنا بتقريب مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي".

وأردف "نحرز تقدما إيجابيا في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا".

المصدر: نوفوستي + الأناضول