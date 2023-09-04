على هامش محادثات بوتين وأردوغان.. اجتماع بين البنكين المركزيين الروسي والتركي

تعقد رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ونظيرتها التركية حفيظة غاية أركان اجتماعا منفصلا اليوم الاثنين، على هامش محادثات رئيسي البلدين في سوتشي.

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وفي بداية المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، قال الرئيس التركي: "رئيستا البنكين المركزيين موجودتان هنا اليوم وستعقدان اجتماعا منفصلا".

وأشار أردوغان إلى أن الاجتماع يعد خطوة مهمة في تطوير التجارة بين تركيا وروسيا بالعملتين الوطنيتين.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى إلى منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود في وقت سابق اليوم، لعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتهمين صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية على المباحثات إلى جانب مسائل مرتبطة بالطاقة والتجارة.

المصدر: إنترفاكس