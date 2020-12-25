أردوغان: بوتين يفي بوعوده وحجم التبادل التجاري أفضل مؤشر على متانة روابطنا مع روسيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متانة العلاقات بين بلده وروسيا، مبديا تطلع أنقرة إلى الاستمرار في تطوير هذه الروابط.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها اليوم بعد صلاة الجمعة في اسطنبول، إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا يمثل أفضل مؤشر على واقع ومدى تطور العلاقات الثنائية بين الدولتين، معربا عن قناعته في أن تبقى هذه النزعة مستمرة.

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ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة وموسكو تسيران معا نحو أهدافهما المنشودة نظرا لحجم التجارة بينهما، مضيفا: "آمل أن تستمر علاقاتنا مع روسيا على نفس المنوال خلال الفترة القادمة".

ورد أردوغان على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين له مؤخرا بأنه "رجل يفي بوعوده ولا يتملق"، مشيرا إلى أن بإمكانه استخدام نفس الكلام بحق الرئيس الروسي نفسه.

وتابع: "إنه (بوتين) رجل نزيه ويفي بوعوده، وواقع علاقاتنا يظهر أنه ليس لدينا روابط راسخة كهذه مع أي دولة أخرى تقريبا، وهذا أمر نادر جدا".

المصدر: الأناضول + نوفوستي