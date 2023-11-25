وزير النقل الروسي: الخطوط الجوية الروسية خسرت 76 طائرة بسبب العقوبات الغربية

صرح وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف اليوم السبت، بأن الخطوط الجوية الروسية خسرت 76 طائرة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا الاتحادية.

وقال: "لقد فوجئنا عندما أرادوا الاستيلاء على الطائرات. في المجموع، فقدنا بشكل غير متوقع 76 طائرة ركاب كانت إما في مواقف فنية، أو على وشك القيام ببعض الرحلات الجوية، وتم الاستيلاء عليها بكل بساطة".

وأشار سافيلييف إلى أن 1167 طائرة ركاب تستخدم حاليا في روسيا.

والجدير ذكره أن العقوبات الأميركية والأوروبية الأحادية الجانب حجبت الطائرات الروسية، على مدى أكثر من عام، أي وسيلة اتصال مع صانعي الطائرات وشركات الصيانة والعديد من الموردين للأجزاء الرئيسية للطائرات بهدف إجراء الصيانة الدورية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة "إيروفلوت"، وهي أكبر شركة طيران مدني روسية، بأنها أرسلت ولأول مرة طائرة تمتلكها لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح في إيران.

وتستمر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على الشركات الروسية المرتبطة بالطائرات، كانت أخرها شركتا "آفياتيخ" و"آفيازابتشاست"، وذلك وفقا لوثيقة مسجلة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة.

وردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية هذه في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر على دول المنطقة الأوروبية ذاتها.

المصدر: RT