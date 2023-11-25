قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن أوكرانيا قد تخسر 50 بالمئة من أراضيها، بعد انهيار القوات المسلحة الأوكرانية.

قال ريتر خلال مقابلة مع الصحفي كلايتون موريس: "في الواقع الجيش الأوكراني على وشك الانهيار. الجميع يدرك ذلك. وإذا حدث ذلك بالفعل سيكون هناك انسحاب سريع للقوات، وسيملأ الروس هذا الفراغ المتبقي، وفي هذه الحالة الروس على الأرجح لن يتخلوا عن هذه المناطق.

ووفقا له، أصبح الوضع على خط التماس كارثيا بالنسبة للأوكرانيين، فقد نفد احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية من الجنود والذخيرة، والخسائر التي يوقعها الجيش الروسي في صفوف الأوكرانيين خلال عملياته كبيرة.

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ويعتقد الخبير الأميركي أنه إذا لم يقم أحد من المقربين من القيادة الأوكرانية بإقناع زيلينسكي بوقف القتال، فإن مصير أوكرانيا قد يكون كارثيا.

وخلص ريتر إلى القول: "آمل أن يكون هناك ما يكفي من الصدق والجرأة لإخبار زيلينسكي بأن مواصلة المعركة، ستجعل الـ 20 بالمئة من الأراضي التي فقدتها أوكرانيا تتسع لتصبح 40 أو 50 بالمئة.

من جهتها روسيا أعربت مراراً عن استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعيا على المفاوضات. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده لذلك بشكل مباشر.

المصدر: ريا نوفوستي