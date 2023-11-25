القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في مقاطعة خاركوف

صدت قوات "الغرب" الروسية ست هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدتها 50 قتيلا.

وقال المتحدث باسم قوات "الغرب" سيرغي زيبينسكي: "خلال المعارك الدائرة على محور كوبيانسك، صدت قواتنا تزامنا مع ضربات جوية ومدفعية روسية ست هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات على محور كوبيانسك".

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وأضاف أن الطائرات الروسية استهدفت تجمعات اللواء الميكانيكي 43 في مناطق بتروبافلوفكا وكوريلوفكا وسينكوفكا.

وأشار إلى تدمير مدفع Gvozdika ذاتي الحركة وثلاثة مرابض هاون وإسقاط مسيرتين أوكرانيتين، في مناطق كوندراشوفكا وبتروبافلوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفكا، وأن خسائر العدو بلغت 50 عسكريا.

المصدر: تاس