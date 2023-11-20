قال فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، في حديث تلفزيوني، إن وحدات الجيش الروسي حققت تقدما في هذه المقاطعة.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية المعادية تتكبد خسائر فادحة في قطاع خاركوف من الجبهة.

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ووفقا له، تمكنت وحدات الجيش الروسي من التمركز في منطقة المركز السكني سينكوفكا وتواصل تقدمها إلى الأمام.

وأضاف غانتشيف: "يواصل رجالنا العمل بنشاط ضد العدو، ويتم تدمير مستودعات الذخيرة، ومنع التناوب في القوات المعادية. وبسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدها العدو، يحاول باستمرار دفع قوات احتياطية. ولمنعه من تحقيق ذلك، قام رجالنا بالتمركز وتعزيز تواجدهم في مواقع معينة، وبالذات المركز السكني سينكوفكا التي يتكرر ذكرها أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة. لقد استولت قواتنا على مواقع هناك وبات بمقدورها ممارسة الدفاع بشكل أفضل على طول خط المواجهة بأكمله". ووفقا له، "لا تزال أعمال النهب تزدهر" في المستوطنات التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وأعرب غانتشيف عن أمله، بأن يتم تحقيق تقدم ملموس للقوات الروسية على اتجاه كوبيانسك في بداية عام 2024. وقال: "نأمل في تحقيق تقدم سريع. أعتقد أن العدو هناك سيلفظ أنفاسه هناك، وذلك وفقا لما يحدث ما يحدث الآن - زيلينسكي لا يتلقى الكثير مما يطلبه. سنراقب الوضع. أعتقد أنه سيتغير قريبا جدا".

المصدر: نوفوستي