بوتين يمنح وسام الشجاعة لاسم صحفي روسي قتل بقصف أوكراني في زابوروجيه

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام "الشجاعة" لاسم مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، الذي قتل بقصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

إقرأ المزيد

وجاء في نص المرسوم: "يمنح وسام "الشجاعة" لاسم بوريس مقصودوف مراسل قناة "روسيا 24" تكريما لذكراه على الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما في تأدية مهام عمله".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.

وأضافت أن مراسل "روسيا 24" بوريس مقصودوف أصيب بجروح خطرة وتم إجلاؤه عن المنطقة للعلاج، قبل الإعلان لاحقا عن مفارقته الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه، رغم جهود الأطباء الحثيثة لإنقاذه.



المصدر: نوفوستي