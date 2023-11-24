مجلة عسكرية متخصصة: "ميغ-35" قادرة على ضرب أي بقعة في جميع أوكرانيا

أكدت مجلة "ميليتاري ووتش ماغازين" المتخصصة في الشؤون العسكرية أن المقاتلة الروسية من طراز "ميغ-35 4+" قادرة على توجيه ضربات تستهدف جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وقالت المجلة المتخصصة في تقرير لها يظهر من خلاله تقييم المقاتلة الروسية: "المقاتلة الروسية من جيل "ميغ-35 4+"، والتي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قادرة على توجيه ضرباتها إلى جميع أنحاء أراضي أوكرانيا".

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وأضافت المجلة: "تم تحسين هذه الفئة من المقاتلات بصورة جيدة كي تقوم بتوجيه ضربات عالية الدقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، سواء في المدى المرئي أو في المدى البعيد".

وأشار تقرير المجلة إلى أن طائرة "ميغ-35" مجهزة بأحدث المعدات المتوفرة في ترسانة القوات الجوية الروسية.

وقالت المجلة: "لم يتم الانتهاء بعد من الرحلات التجريبية الأخرى، ومن ثم ستتخذ وزارة الدفاع القرار النهائي"، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية حاليا بشأن الصادرات المحتملة للطائرة.

وأردفت: "تُعد طائرة ميغ-35 مشتقة من نظيرتها سو-27. وقد تم تحسين فئة المقاتلة بشكل جيد لتنفيذ ضربات دقيقة على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا في كل من النطاقات المرئية وخارجها، وتتفوق بشكل مريح للغاية على أي شيء في المخزون الأوكراني من حيث قدراتها الجوية.

ومن المتوقع أن تكون الفائدة الأساسية في أسواق التصدير، حيث سيكون من الممكن تسويق المقاتلة على أنها مقاتلة تم اختبارها والإعلان عنها مع مجموعة من صواريخ "جو-أرض" وربما حتى صواريخ "جو-جو" التي استخدمتها في منطقة العمليات العسكرية.

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وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. كما تسجل وحدات الجيش الروسي تقدما على العديد من المحاور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4190 قتيلا وجريحا، وإسقاط 176 مسيرة و15 صاروخ HIMARS وAlder، وصاروخي Neptune مضادين للسفن خلال أسبوع.

المصدر: RT