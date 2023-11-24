تركيا تنفي استخدام أراضيها لنقل الأسلحة إلى إسرائيل

نفت وزارة الدفاع التركية استخدام طائرات أمريكية قاعدة "إنجرليك" التركية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة Aydınlık التركية عن مصدر مطلع بوزارة الدفاع التركية لم تكشف هويته قوله: "بالنسبة لتركيا، ليس هناك مجال للمشاركة أو التغاضي أو التساهل مع أي نشاط يمكن أن يضر بإخوتنا وأخواتنا في غزة، والموقف التركي من هذه القضية واضح".

جاء ذلك عقب ظهور تقارير في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأن طائرات أمريكية تهبط في قاعدة إنجرليك الجوية وتنقل أسلحة إلى إسرائيل عبر جنوب قبرص.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي