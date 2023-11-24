استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون سياسة بلادهم ضارّة لهم

كشف استطلاع جديد أجرته Wall Street Journal إلى أن نصف الأمريكيين يرون أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها إدارة بلادهم، تعمل ضد الأمريكيين أنفسهم.

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ووفقا لنتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته صحيفة "Wall Street Journal" بالتعاون مع مركز "NORC" للأبحاث أن 50% من الأمريكيين واثقون على أن الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تتخذها السلطات الأمريكية، تلحق ضررا بمواطني البلاد.

ولم يوافق 39% من الأمريكيين فقط على هذا الرأي.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الماضي بمشاركة 1163 ناخبا مسجلا.

المصدر: نوفوستي