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استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون سياسة بلادهم ضارّة لهم

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استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون سياسة بلادهم ضارّة لهم
Gettyimages.ru
واشنطن
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كشف استطلاع جديد أجرته Wall Street Journal إلى أن نصف الأمريكيين يرون أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها إدارة بلادهم، تعمل ضد الأمريكيين أنفسهم.

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ووفقا لنتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته صحيفة "Wall Street Journal" بالتعاون مع مركز "NORC" للأبحاث أن 50% من الأمريكيين واثقون على أن الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تتخذها السلطات الأمريكية، تلحق ضررا بمواطني البلاد.

ولم يوافق 39% من الأمريكيين فقط على هذا الرأي.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الماضي بمشاركة 1163 ناخبا مسجلا.

المصدر: نوفوستي

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