جنوب إفريقيا تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.

ونقلت صحيفة News24 عن الوزيرة قولها: "جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".

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وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ممارسات إسرائيل في فلسطين بوصفها جرائم حرب.

وصوت برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي