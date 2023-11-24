رئيس وزراء سلوفاكيا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده تدعم استقلال أوكرانيا لكنها لن تزودها بالأسلحة، وتدعو للمفاوضات مع روسيا.

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وقال رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوش فيسترتشيل، في أعقاب محادثاته مع فيتسو في براغ، اليوم الجمعة، إن فيتسو أعلن له أن سلوفاكيا تدعم وحدة أراضي واستقلال أوكرانيا.

وأضاف: "من جهة أخرى أكد (فيتسو) الرأي أن سلوفاكيا لن تقوم في الوقت الراهن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدعو لإجراء مفاوضات سلمية على الفور. اتضح أن مواقفنا (التشيك وسلوفاكيا) من هذه المسألة مختلفة".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن سلوفاكيا تقف موقفا مختلفا من النزاع الأوكراني فإن حقيقة أنه يجب علينا أن نستمر في توسيع وتعزيز وتطوير العلاقات التشيكية السلوفاكية أهم من طموحات السياسيين المنفصلين".

ووصل فيتسو إلى براغ، اليوم الجمعة، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للحكومة السلوفاكية. ومن المتوقع أن يجري في براغ محادثات مع نظيره التشيكي بيتر فيالا وسيستقبله رئيس البلاد بيتر بافل ورئيسة مجلس النواب ماركيتا بيكاروفا أداموفا. كما سيلتقي فيتسو زعيم حركة "ANO" المعارضة" ورئيس الوزراء التشيكي السابق أندري بابيش.



المصدر: نوفوستي