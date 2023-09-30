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رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يدعو للحل السلمي في أوكرانيا

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رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يدعو للحل السلمي في أوكرانيا
RT
رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو
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أدان رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو إمداد السلاح الغربي لكييف، داعيا إلى بدء المفاوضات بأسرع وقت ممكن مع روسيا لإحلال السلام في أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة The Daily Telegraph عن  فيتسو زعيم حزب Smer المعارض، أن "تسليح أوكرانيا لا يسفر عن أي شيء إلا القتل".

ويعارض فيتسو العقوبات ضد روسيا، ويعتبرها سببا رئيسيا لتدهور الوضع الاقتصادي في سلوفاكيا.

وتجرى اليوم السبت انتخابات برلمانية مبكرة في سلوفاكيا، تخشى الدول الغربية أن تنتهي بتحول سلوفاكيا إلى حليف لروسيا.


المصدر: RT

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