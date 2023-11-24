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انطلاق صافرات الإنذار في إيلات بعد تسلل طائرة بدون طيار

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انطلاق صافرات الإنذار في إيلات بعد تسلل طائرة بدون طيار
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أفادت مراسلة RT بأن صافرات الإنذار دوت في خليج مدينة إيلات بأقصى جنوب إسرائيل، بعد تسلل طائرة بدون طيار.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أنه "بعد تحذير بشأن تسلل طائرة معادية في إيلات، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن الحادث قد انتهى".

وذكرت نجمة داود الحمراء أنه لم يتم تلقي أي اتصالات حول سقوط ضحايا.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي: "إلحاقا للتحذير من تسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات. لا خوف من حادث أمني".

يذكر أن حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية أطلقت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على المدينة في الأسابيع الأخيرة، تم اعتراضها جميعها أو أخطأت هدفها، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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