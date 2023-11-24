إيرلندا.. اعتقال 34 شخصا على خلفية أعمال العنف في دبلن

أعلن مفوض الشرطة في العاصمة الإيرلندية دبلن، درو هاريس اعتقال 34 شخصا على خلفية أعمال العنف والشغب التي أعقبت هجوم مهاجر بسكين على المارّة قرب إحدى المدارس الليلة الماضية.

وأفاد هاريس بأن الاعتقالات جاءت بعد "دمار هائل أحدثه المخربون" في البلاد.

وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي إن الشرطة تتبع خطا محددا من التحقيق في "الهجوم الهمجي".

وأضافت أن أعمال الشغب ارتكبتها "مجموعة صغيرة من الأشخاص" لا تمثل الغالبية العظمى في البلاد، وأنهم يستخدمون هجوم السكين "لإحداث الخراب وزرع الانقسام".

ووقعت أمس الخميس اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين استخدموا المفرقعات والقنابل المضيئة، وعمدوا إلى إضرام النيران في فندق وسيارة للشرطة وحافلة وقطار أنفاق، بعد أن هاجم مهاجر، قيل أنه من أصول جزائرية، المارة بسكين وأصاب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال.

المصدر: sky news + RT