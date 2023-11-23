اشتباكات بين الشرطة الإيرلندية ومتظاهرين في دبلن بعد هجوم بسكين قرب مدرسة

اندلعت اشتباكات وسط العاصمة الإيرلندية دبلن بين الشرطة والمتظاهرين بعد أن هاجم مجهول أطفالا بسكين بالقرب من مدرسة.

وأفادت وسائل إعلام إيرلندية أن المتظاهرين تصرفوا بعنف وحاولوا الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون الذين حاصروهم.

كما أطلق المتظاهرون القنابل المضيئة والألعاب النارية باتجاه طوق الشرطة، وأحرقوا إحدى سيارات الشرطة.

ووصف مفوض الشرطة درو هاريس، خلال مؤتمر صحفي، المتظاهرين بأنهم "مجموعة تسترشد إيديولوجية اليمين المتطرف".

ودعا مثيري الشغب إلى الهدوء والعودة إلى منازلهم وإعطاء الفرصة لضباط إنفاذ القانون لإجراء التحقيق بشكل صحيح.

وقد اندلعت الاشتباكات على خلفية هجوم نفذه شخص مجهول بسكين بعد ظهر الخميس بالقرب من مدرسة للبنات وسط العاصمة الإيرلندية، واسفر الهجوم عن إصابة 5 اشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وقد وتم اعتقال المهاجم.

وبحسب الشرطة فإن المشتبه به في الجريمة رجل يبلغ من العمر 50 سنة وقد تصرف بمفرده.

المصدر: نوفوستي