إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بسكين بالعاصمة الإيرلندية دبلن

أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم بسكين في العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم.

وأشارت إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.

#Breaking: Irish police said five people, including three young children, had been taken to hospital following a serious public order incident in Dublin, Ireland, centre on Thursday that local media reported as a stabbing. pic.twitter.com/mYah6IYurU — STN (@ScytaleNews) November 23, 2023

المصدر: وكالات