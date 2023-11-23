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إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بسكين بالعاصمة الإيرلندية دبلن

أخبار العالم

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم بسكين بالعاصمة الإيرلندية دبلن
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم بسكين في العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم.

وأشارت إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.

المصدر: وكالات

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