الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي ويقتل امرأة ويصيب 3 أشخاص ويعتقل آخرين

اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن الجيش الإسرائيلي قتل عمدا سيدة من المصابين بالمستشفى الإندونيسي وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة.

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وأضاف أن الجيش اعتقل 3 موظفين في المستشفى وبث الذعر بين المصابين والنازحين.

ولفت إلى أنه يوجد نحو 200 مصاب و25 فردا من الطواقم الطبية بالمستشفى.

وأكد أن "ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء".

وكثف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غاراته على قطاع غزة التي طالت المربعات السكنية، والمستشفيات ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أوقع قتلى وإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة.

وطال القصف جباليا البلد ومخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد شمال القطاع، ومنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ومنطقة وادي غزة.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية