اتساع دائرة الاحتجاجات في إيرلندا.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة وأعمال تخريب وحرق (فيديوهات)

تشهد العاصمة الإيرلندية دبلن وضعا أمنيا متوترا بعد اتساع دائرة الاحتجاجات وتحولها إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال حرق وتخريب، وذلك على خلفية هجوم بسكين نفذه مجهول قرب مدرسة.

وتظهر مقاطع فيديو اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الذي يستخدمون الألعاب النارية والقنابل المضيئة، ويخربون المحلات التجارية والمؤسسات، وعمدوا إلى إضرام النيران في فندق وسيارة شرطة، وحافلة وقطار أنفاق.

اندلعت أعمال الشغب هذه بعد أن هاجم رجل الأطفال بسكين يوم الخميس، فتسبب في إصابة 5 اشخاص بينهم 3 أطفال.

ويطالب المحتجون بإغلاق الحدود أمام المهاجرين، بعد أن تحدثت تقارير عن أن الشخص الذي نفذ الهجوم أجنبي من أصول جزائرية.

المصدر: RT