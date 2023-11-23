وزارة الطوارئ الروسية تسلم دفعة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة

أعلن مدير قسم المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية رومان أوخوتينكو تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محملة بـ 28 طنا من المواد الغذائية والطبية.

وأوضح أوخوتينكو: "وصلت اليوم رحلة المساعدات الإنسانية الحادية عشرة إلى مصر. وقد حملت 28 طنا من المساعدات من جمهورية قراتشاي – شركيسيا الروسية".

وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة الطوارئ عبر قناتها على "تلغرام" أنه تم تسليم أكثر من 270 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأشارت وزارة الطوارئ في وقت سابق، إلى أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بإرسالها إلى قطاع غزة.

ونوهت الوزارة بأن المساعدات الإنسانية تم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.

ويعاني قطاع غزة بشكل عام والمناطق الشمالية منه بشكل خاص، من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة عليه منذ 47 يوما، والحصار الإسرائيلي الخانق الذي يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء والمواد الغذائية عن معظم مناطق القطاع.

ومساء يوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT