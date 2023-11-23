النرويج لا تستبعد إغلاق الحدود مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، يوم الأربعاء، أن النرويج قد تغلق الحدود مع روسيا "في حال لزم الأمر".

وأضاف غار ستوريه خلال مؤتمر صحفي أن النرويج تتابع باهتمام تطورات الأوضاع على حدود روسيا مع فنلندا وإستونيا.

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ويأتي ذلك على خلفية إعلن فنلندا إغلاق كافة المعابر على الحدود مع روسيا حتى 23 ديسمبر، باستثناء معبر رايا – يوسيبي الواقع في المنطقة القطبية، والذي يعمل 4 ساعات في اليوم فقط.

واتهمت فنلندا وإستونيا روسيا بخلق أزمة مهاجرين على حدودهما، من خلال تنظيم تدفقهم على المعابر الحدودية.

ورفضت موسكو الاتهامات الموجهة إليها، وقدمت الخارجية الروسية احتجاجا لفنلندا بسبب إجراءاتها، مشيرة إلى أنها "تنتهك حقوق المواطنين الروس والفنلنديين".

المصدر: نوفوستي