 
مباشر

بوليانسكي ردا على تصريح "وغد" مناهض للفلسطينيين: أمريكا لا تكتفي بالإسلامفوبيا وتلجأ إلى الروسفوبيا

أخبار العالم

بوليانسكي ردا على تصريح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgw4

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن السلطات الأمريكية تحارب "الإسلاموفوبيا" في البلاد، لكنها في المقابل ترحب بـ "الروسوفوبيا".

وجاء تصريح بوليانسكي تعليقا على تسجيل فيديو لستيوارد سيلدويتز الموظف السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، ويتضمن تصريحات مناهضة للفلسطينيين.

وقال "أثيرت فضيحة خطيرة على الشبكات الاجتماعية حول هذا الوغد. لكن المثير هو أن هذا الرجل نفسه قام بمضايقة موظفي مكتب ممثلنا الدائم لعدة أشهر متتالية، فكان يرابط بالقرب من بنايتنا، ومن ثم يتعرض للنساء العاملات في المكتب موجها لهن سيلا من الشتائم المصحوبة بالفرح الساخر".

إقرأ المزيد
صحفي بولندي: الروسفوبيا باتت في بلدنا أداة سياسية رئيسية
صحفي بولندي: الروسفوبيا باتت في بلدنا أداة سياسية رئيسية

وتابع "عندما وجهنا شكوى ضده جاءنا الرد من الشرطة بأنهم لا يستطيعون فعل شيء.. متذرعين بحرية التعبير".

كتب بوليانسكي في قناته على تيلغرام "اتضح أنهم يحاولون محاربة الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) في الولايات المتحدة، لكنهم في المقابل باتوا يرحبون بالروسفوبيا (رهاب الروس)".

وفي وقت سابق، ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت يظهر فيها سيلدوويتز وهو يوجه إهانة لبائع في نيويورك، بعبارات معادية للفلسطينيين. وفي أحد مقاطع الفيديو، وصف سيلدوويتز البائع بأنه إرهابي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في قمة G20 عبر الاتصال المرئي: إرهاب الدول كتفجير "السيل الشمالي" هو سبب ما نشهده اليوم