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صحيفة إيطالية: مفاوضات السلام هي السبيل الوحيدة لإنقاذ أوكرانيا

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صحيفة إيطالية: مفاوضات السلام هي السبيل الوحيدة لإنقاذ أوكرانيا
AP
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أكدت صحيفة Fatto Quotidiano الإيطالية في مقال نشرته اليوم أن مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا هي السبيل الوحيد لإنقاذ أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، يطلب المزيد من الأسلحة من الغرب، على الرغم من أنه تلقى دبابات ليوبارد، ومنظومات HIMARS، وصواريخ ATACMS، ودبابات "أبرامز"، وقنابل عنقودية، وصواريخ Storm Shadow.

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وقال مؤلف المقال: "الغرب لم يخترع بعد سلاحا سحريا، لأن السلاح الوحيد من هذا القبيل كان المفاوضات في بداية الصراع".

وأضاف أن زيلينسكي يواجه الآن هجوما من قبل القوات الروسية على طول خط التماس، بعد أن استنفد الجيش الأوكراني وفقد عددا كبيرا من الأسلحة الغربية.

وأكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في الصراع.

وفي وقت سابق أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا.

المصدر: RT

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