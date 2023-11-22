زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب جمهورية فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة اليوم الأربعاء جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ على ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,47 ت غ ).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هناك "احتمالا ضعيفا لسقوط ضحايا وأضرار" بسبب الزلزال.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال".

وقالت موظفة استقبال في فندق في بورت أولري، على بعد نحو 98 كيلومترا من مركز الزلزال، لوكالة "فرانس برس" إنها شعرت "بزلزال بسيط" و"رأت الأرض تهتز" لكنها لم تكن على علم بأي أضرار.

والزلازل شائعة في فانواتو، وهي أرخبيل منخفض يضم 320 ألف نسمة ويقع على منطقة حزام النار الزلزالي.

وقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في أبريل من هذا العام عندما ضرب زلزال بقوة 7.0 درجة منطقة مكسوة بالغابات في بابوا غينيا الجديدة.

المصدر: "أ ف ب"