باكستان تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في عام 2024

أعلن سفير باكستان الجديد لدى روسيا، محمد خالد جمالي، أن إسلام آباد قدمت طلبا للانضمام إلى "بريكس" في عام 2024، وتعتمد على مساعدة روسيا في مسألة انضمامها إلى المجموعة.

وقال السفير الباكستاني في مقابلة مع وكالة "تاس" ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مهتمة بالانضمام إلى "بريكس" "لقد قدمنا ​​بالفعل طلبا. ونحن على اتصال مع الدول الأعضاء لدعم عضوية باكستان ونعتمد على مساعدة روسيا".

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وأشار السفير إلى أن إسلام آباد تأمل بالانضمام إلى "بريكس" تحت رئاسة روسيا في عام 2024.

وأكد نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن ممثلي الغرب يحاولون منع توسع مجموعة "بريكس" بالرشوة والتهديدات، إلا أنهم لن ينجحوا.

وكانت مجموعة "بريكس" قد وافقت في اجتماعها الأخير أغسطس الماضي في جنوب إفريقيا على ضم 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، حيث ستكون عضوية هذه الدول سارية انطلاقا من مطلع العام الجديد 2024.

المصدر: تاس