سفير الإمارات لدى موسكو: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"

أكد سفير الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، أن الإمارات مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار مجموعة "بريكس".

وقال الجابر خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات: "الإمارات مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا وشركائنا من الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"".

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وأضاف: "أود التأكيد على تبادل الزيارات الرسمية بشكل منتظم والمشاركة في أهم المعارض والمنتديات الدولية التي تقام في البلدين".

والتقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي في 16 نوفمبر، مع وزير الدولة أحمد الصايغ ونائب وزير الخارجية الإماراتي سعيد الهاجري.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن ريابكوف بحث خلال ذلك المسائل المتعلقة بانضمام الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس" في سياق التوسع المرتقب للمجموعة في 1 يناير 2024.

المصدر: نوفوستي