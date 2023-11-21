بوتين: العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل متسارع

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل متسارع وهي على مستوى عال جدا.

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وقال بوتين أثناء لقائه مع نظيره الطاجيكي، إمام علي رحمون في موسكو، اليوم الثلاثاء: "يصادف هذا العام مرور 30 عاما على توقيع وثيقتنا الأساسية، وهي اتفاقية الصداقة والمساعدة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل في نوفمبر عام 1993. وتتطور علاقاتنا بشكل متسارع وهي على مستوى عال جدا، ويكفي أن نقول إن روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي، ومن حيث حجم التجارة نحتل المرتبة الأولى، و22.9% من حجم الواردات إلى طاجيكستان تأتي من روسيا.

وأضاف أن اللجنة الحكومية المشتركة للدولتين تعمل بشكل جيد، ومن المقرر أن يجري اجتماعها القادم في ديسمبر المقبل في موسكو.

وتابع أن إمدادات المنتجات من طاجيكستان إلى روسيا تتزايد بشكل ملحوظ أيضا، مشيرا إلى أن ذلك يخص "أولا وقبل كل شيء، المنتجات الزراعية، حيث بلغ النمو 67%".

المصدر: نوفوستي