بوتين سيقلد رحمون وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقلد اليوم نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه بوتين كان منح رحمون هذا الوسام في أكتوبر الماضي عشية عيد ميلاده السبعين.

وخلال حديثه عن الفعاليات التي ستجري ضمن زيارة رحمون لموسكو، قال ممثل الكرملين: "سيجري اليوم حديث على انفراد بين الرئيسين الروسي والطاجيكي، ثم ستجري المباحثات الروسية- الطاجيكية".

ووفقا لممثل الكرملين، ستجري المحادثات، على شكل إفطار عمل. وفي قصر الكرملين الكبير، سيسلم الرئيس بوتين الرئيس، نظيره الطاجيكي وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة".

وأوضح بيسكوف أنه "في المساء - بعد استراحة - سيواصل الرئيسان بوتين ورحمون اتصالاتهما الفردية خلال عشاء غير رسمي سيقيمه بوتين على شرف ضيفه الموقر".

وأشار بيسكوف إلى وجود علاقات وثيقة وطويلة الأمد تربط الرئيسين بوتين ورحمون.

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المصدر: تاس