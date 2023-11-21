 
مباشر
عاجل
نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى: نحرز تقدما وأتمنى أن تكون هناك أخبار سارة قريبا

بوتين سيقلد رحمون وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة

أخبار العالم

بوتين سيقلد رحمون وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wghi

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقلد اليوم نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه بوتين كان منح رحمون هذا الوسام في أكتوبر الماضي عشية عيد ميلاده السبعين.

وخلال حديثه عن الفعاليات التي ستجري ضمن زيارة رحمون لموسكو، قال ممثل الكرملين: "سيجري اليوم حديث على انفراد بين الرئيسين الروسي والطاجيكي، ثم ستجري المباحثات الروسية- الطاجيكية".

ووفقا لممثل الكرملين، ستجري المحادثات، على شكل إفطار عمل. وفي قصر الكرملين الكبير، سيسلم الرئيس بوتين الرئيس، نظيره الطاجيكي وسام الاستحقاق الروسي من الدرجة الثالثة".

وأوضح بيسكوف أنه "في المساء - بعد استراحة - سيواصل الرئيسان بوتين ورحمون اتصالاتهما الفردية خلال عشاء غير رسمي سيقيمه بوتين على شرف ضيفه الموقر".

وأشار بيسكوف إلى وجود علاقات وثيقة وطويلة الأمد تربط الرئيسين بوتين ورحمون.

إقرأ المزيد
بوتين يعرب لرحمون عن قلق موسكو من الوضع في آسيا الوسطى
بوتين يعرب لرحمون عن قلق موسكو من الوضع في آسيا الوسطى

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا