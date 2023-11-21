كوريا الشمالية تحذر اليابان: سنطلق قمرا صناعيا اعتبارا من يوم الأربعاء

أصدرت كوريا الشمالية إشعارا رسميا أعلنت من خلاله أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي اعتبارا من يوم الأربعاء 22 نوفمبر.

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أخطرت طوكيو بخطتها لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.

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وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من حكومته إقناع بيونغ يانغ بإلغاء الخطة بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء يوم الاثنين بأن كوريا الشمالية أبلغت خفر السواحل اليابانيين بأن قمرا صناعيا سيتم إطلاقه في الفترة الممتدة بين 22 نوفمبر والأول من ديسمبر.

وقال خفر السواحل إن الإشعار حدد ثلاث مناطق خطر بحري يعتقد أنها المناطق التي سيسقط فيها حطام الصاروخ، اثنتان غرب شبه الجزيرة الكورية والأخرى شرق جزيرة لوزون الفلبينية.

وأعطى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا توجيهات لوزارات ووكالات بوجوب الاستعداد بشكل كامل لإطلاق صاروخي محتمل لكوريا الشمالية، وفق ما أوردت كيودو نقلا عن رئاسة الحكومة.

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من جهته، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، الأحد، إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري بحلول نهاية شهر نوفمبر.

هذا، وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن استعدادات بيونغ يانغ لعملية إطلاق جديدة لقمر صناعي لأغراض التجسس باتت في المراحل الأخيرة.

والاثنين صرح مدير العمليات في هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية كانغ هو بيل "نحذر كوريا الشمالية بشدة بوجوب أن تعلق فورا التحضيرات الجارية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري".

وتابع "في حال أطلقت كوريا الشمالية قمر الاستطلاع العسكري رغم تحذيرنا سيتخذ الجيش التدابير اللازمة لضمان أمن السكان وسلامتهم".

المصدر: وكالة "كيودو" اليابانية + أ ف ب