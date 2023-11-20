سيئول تحذر بيونغ يانغ من إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري

طالب جيش كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بالتوقف فورا عن الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي آخر للتجسس العسكري، محذرا من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا مضت قدما في عملية الإطلاق.

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وأصدر الفريق كانغ هو-بيل، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، التحذير بعد يوم من تصريح وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ قد تقوم بمحاولة أخرى لإطلاق قمر صناعي في أقرب وقت خلال "هذا الأسبوع أو نحو ذلك".

وقال كانغ: "نحذر كوريا الشمالية بشدة من أنه يتعين عليها الوقف الفوري لإطلاق قمر الاستطلاع العسكري الصناعي الذي تجري الاستعدادات لإطلاقه".

وأضاف: "إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري رغم تحذيرنا، فإن جيشنا سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح شعبنا وسلامته".

ووصف كانغ الإطلاق المحتمل بأنه "عمل استفزازي" يهدد الأمن الوطني لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية أي استخدام لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ولم يوضح كانغ ما يقصده تحديدا بالتدابير اللازمة، لكن يعتقد أن الحكومة تنظر في تعليق اتفاقية 2018 العسكرية بين الكوريتين جزئيا في حالة قيام الشمال بإطلاق صاروخي آخر.

من جهته قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الجيش يراقب عن كثب استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق قمر التجسس الصناعي، لكنه امتنع عن التعليق على توقيت الإطلاق. وقال المسؤول: "لقد أظهرت كوريا الشمالية أنشطة مخادعة في الماضي، لذلك لا يمكننا تقديم رد محدد".

وقد قامت كوريا الشمالية بمحاولتين فاشلتين لوضع قمر صناعي للاستطلاع في المدار في شهري مايو وأغسطس على التوالي.

وتنص اتفاقية 2018 العسكرية بين الكوريتين على إقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي بالقرب من الحدود بين الكوريتين لحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية وأنشطة المراقبة لمنع الاشتباكات بين الكوريتين.

المصدر: يونهاب