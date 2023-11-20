سفير إسرائيل لدى موسكو يؤكد أن رئيس "الموساد" عقد اجتماعات في قطر لبحث مسألة الأسرى

صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا، أجرى محادثات في قطر حول مسألة إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وقال بن تسفي معلقا على معلومات حول قيام الجانب الإسرائيلي بإجراء مفاوضات في قطر لإطلاق سراح الأسرى: "بالطبع نعم. كان رئيس الموساد لدينا هناك".

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وتابع: "هذا أحد الموضوعين الرئيسيين اللذين نتحدث عنهما طوال الوقت. موضوعاتنا الرئيسية هي إطلاق سراح الرهائن وتدمير البنية الإرهابية لحماس".

وأكد أن إسرائيل "عادة لا تتصل بشكل مباشر". وأضاف: "نعم، كانت هناك بعض الاتصالات في قطر، لكن بخلاف ذلك ليس لدي أي معلومات خاصة".

وتابع: "قبل أن نرى شيئا ملموسا، من السابق لأوانه الحديث عنه. هذا جزء من التفاوض دائما، لذلك سننتظر حتى نرى النتيجة".

كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادرها عن مسودة اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة "حماس" تتضمن وقفا مؤقتا للقتال لـ4 إلى 5 أيام من أجل إفراج أولي عن 50 أسيرا وربما فترات توقف أخرى بعد ذلك.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن المفاوضين من أجل إطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة أصبحوا أقرب إلى اتفاق "من أي وقت مضى".

المصدر: تاس