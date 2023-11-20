البيت الأبيض: اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة بات أقرب "من أي وقت مضى"

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن المفاوضين من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة أصبحوا أقرب إلى اتفاق "من أي وقت مضى".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن أقرب إلى صفقة الرهائن من أي وقت مضى، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. ونأمل في التوصل إلى نتيجة ناجحة".

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وأضاف أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين تم إخراجهم من قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة عبر معبر "رفح" وصل إلى 800 مواطن.

وتابع: "نواصل العمل على هذا الأمر بشكل يومي".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن التوصل إلى صفقة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" بات قريبا.

وكشفت شبكة CNN نقلا عن مصادرها عن مسودة اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة "حماس" تتضمن وقفا مؤقتا للقتال لنحو 4 إلى 5 أيام من أجل إفراج أولي عن 50 رهينة وربما فترات توقف أخرى بعد ذلك.

وأعرب المفاوضون الذين يعملون على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، عن تفاؤل نادر خلال نهاية الأسبوع بشأن تلك المحادثات.

المصدر: نوفوستي