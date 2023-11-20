بايدن: التوصل لصفقة لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة بات قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، أن صفقة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس باتت قريبة من التوصل لاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن قوله "أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا".

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض عما إذا كانت مثل هذه الصفقة قريبة، أجاب الرئيس الأمريكي بالإيجاب. قال بايدن في البداية: "أعتقد ذلك. لكنني لست مستعدا (للحديث عن ذلك علنا)".

وعندما سئل ذات السؤال مرة أخرى، أجاب: "نعم"، رافعا يده اليمنى لأعلى ومشيرا بأصابعه المتقاطعة كرمز للأمل في النجاح.

وتجاهل الرئيس الأمريكي طلبا إضافيا لتوضيح متى يمكن إبرام هذا الاتفاق بالضبط.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ 45 يوما، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقد خلف القصف الكثيف بمختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف البنى التحتية والمرافق الصحية والمدارس في قطاع غزة، أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب آخر إحصائية صادرة عن سلطات غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

المصدر: وكالات