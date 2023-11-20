إجلاء 200 جريح من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة إلى مستشفيات أخرى

تمكنت فرق الإسعاف في قطاع غزة من نقل 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، عن القيام بإجلاء الجرحى من المستشفى الإندونيسي الذي تحاصره القوات الإسرائيلية إلى مستشفيات غزة وخارجها.

وقال إن مسيرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، المستشفى الإندونيسي في شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه، مما خلف قتلى وجرحى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT بأن استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم كوادر طبية.

هذا وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، بأن الهجوم على المستشفى الإندونيسي مثير الفزع، مشددا على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمدنيين، وعدم استهداف المرافق الصحية.

المصدر: RT