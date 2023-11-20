الصحة العالمية: نشعر بالذعر من قصف المستشفى الإندونيسي في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إنه يشعر "بالفزع" من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة والذي أدى إلى سقوط 12 قتيلا من بينهم مرضى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تدوينة على منصة "إكس" "لا ينبغي أبدا أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيين لمثل هذا الرعب، وخاصة أثناء وجودهم داخل المستشفى".

.@WHO is appalled by an attack on the Indonesian Hospital in #Gaza, reportedly resulting in 12 deaths, including patients, and tens of injuries, including critical and life-threatening ones.



Health workers and civilians should never have to be exposed to such horror, and… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 20, 2023

وكان مراسل RT قد أفاد بأن 12 جريحا ومرافقا قتلوا، كما أصيب أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

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وقال مراسلنا إن دبابات الجيش الإسرائيلي تواصل التوغل لمحيط المستشفى وتطلق القذائف والرصاص تجاه المشفى ومحيطه.

وكشف مدير قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي محمد الرام أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي.

وأوضحت مصادر طبية أن سيدة متواجدة في المستشفى الإندونيسي قتلت جراء القصف المباشر الذي استهدفت به الدبابات الإسرائيلية الطابق الثاني من المستشفى.

كما أصيب رئيس قسم العظام بالمستشفى الطبيب عدنان البرش في القصف الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة الكويت المحاذية لمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين.

المصدر: RT