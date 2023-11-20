المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئنافا قدمه قاتل جورج فلويد

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن المحكمة العليا الأمريكية رفضت استئناف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين المحكوم عليه بالسجن لأكثر من 20 عاما في مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابولس.

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وثبت قرار إدانة شوفين بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد من الدرجة الثانية والحكم عليه بالسجن 21 عاما، بحسبما أفادت الصحيفة.

وكانت هيئة الدفاع عن الضابط السابق طلبت في أكتوبر الماضي من أعلى محكمة في البلاد النظر في القضية بدعوى أنه حرم من محاكمة عادلة في عام 2021 بسبب التحيز في المحاكمة السابقة التي جاءت عقب ضجة كبيرة وتظاهرات على مستوى البلاد نددت بعنصرية الشرطة وقسوتها.

كما اتهم محامو شوفين هيئة المحلفين بسوء السلوك وزعموا أنه كان من مصلحتهم إدانة الضابط السابق لتجنب تهديدات بالعنف من الجمهور.

ولم تقدم المحكمة العليا تعليقا على قرارها برفض استئناف شوفين.

وقتل جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو 2020، مما أشعل احتجاجات عالمية طالبت بتقديم قتلته إلى العدالة ووضع حد لوحشية الشرطة والعنصرية في جميع أنحاء العالم.

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وضغط شوفين وهو ضابط أبيض بركبته على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق ونصف خارج المتجر حيث كان فلويد يشتبه في محاولته استخدام ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة اللحظات الأخيرة لفلويد وهو ينادي والدته ويقول: "لا أستطيع التنفس"، وهو ما أصبح صرخة حاشدة لحركة "حياة السود مهمة".

وحكم على ثلاثة ضباط سابقين آخرين متورطين في مقتل فلويد، جي ألكسندر كوينج، وتو ثاو، وتوماس لين، بأحكام أقل على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية.

ويستأنف شوفين بشكل منفصل إدانته بتهم الحقوق المدنية الفيدرالية.

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية