متظاهرو "حياة السود مهمة" يحصلون على أكبر تسوية مالية في تاريخ الولايات المتحدة

وافقت مدينة نيويورك الأمريكية على دفع 13 مليون دولار لأكثر من 1000 من سكان المدينة الذين اعتقلوا في مظاهرات اندلعت احتجاجا على مقتل جورج فلويد في صيف 2020.

ويمثل المبلغ أكبر تسوية تدفع لمتظاهرين في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب سجلات المحكمة التي تم تقديمها في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء.

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ومن المقرر أن يحصل نحو 1380 شخصا اعتقلوا خلال المظاهرات التي حملت شعار "حياة السود مهمة" بين 28 مايو و4 يونيو في 18 ضاحية بمنهاتن وبروكلين، على 9950 دولارا إلى جانب أتعاب المحامين، بموجب شروط التسوية التي اقترحتها محكمة مانهاتن الاتحادية مع مدينة نيويورك، فيما ينتظر أن يقر قاضي المقاطعة كولين ماكماهون التسوية، كما يتوقع أن تكون أتعاب المحامين بالملايين.

وانضم سكان نيويورك إلى الملايين في مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد عقب مقتل فلويد على يد رجل الشرطة الأبيض السابق، ديريك شوفين، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث استمرت المظاهرات لأسابيع بأعداد قياسية احتجاجا على وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة.

ويقضي شوفين حاليا عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهمة القتل.

واتهمت القضية التي جرى تحريكها في أوائل 2021 من جانب محاميين في فرع نيويورك سيتي من نقابة المحامين الوطنية، شرطة نيويورك بانتهاك حقوق المتظاهرين المدنية والدستورية بأشكال مختلفة.

المصدر: د ب أ