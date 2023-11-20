البيت الأبيض: لا موعد محددا بعد للقاء جديد بين بايدن وشي

قال البيت الأبيض إن لا يوجد موعد للقاء جديد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة سان فرانسيسكو.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين أن "التاريخ لم يتم تحديده بعد في تقويمهما".

وجرت المفاوضات بين الزعيمين يوم الأربعاء الماضي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقد أكد الرئيس الأمريكي، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع.

من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن إيمانه الراسخ بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال شي إن الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية حقيقة موضوعية.

المصدر: وكالات