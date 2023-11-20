انطلاق أكبر مناورات بحرية في فنلندا منذ انضمامها إلى الناتو

انطلقت اليوم الاثنين مناورة عسكرية بحرية ضخمة، تضم مجموعة من دول الناتو في فنلندا، وهي الأكبر من نوعها منذ انضمام فنلندا إلى الحلف.

وتشارك حوالي 20 سفينة من فنلندا والسويد وإستونيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في المناورات البحرية "الرياح المتجمدة 23"، كما شاركت البحرية السويدية بطرادين من نوع "جي فلي"، وسفينة واحدة لإزالة الألغام من نوع "كوستر".

هدف المناورات هو تطوير "القدرات التكتيكية للبحرية الفنلندية، والقدرة على دعم البلد المضيف، والقدرة على القيادة على مستوى متعدد الجنسيات في جميع الظروف، سواء في الدفاع أو الهجوم."

وعلق أندرس باكستروم، قائد الأسطول الفنلندي الرابع قائلا: "المناورات تسمح للوحدات السويدية بالعمل مع فنلندا وشركاء الناتو على إمكانية القيام بعمليات بحرية مشتركة سريعة وفعالة. وبالتالي فإننا نعزز قدرتنا على الاستجابة بسرعة للتغيرات الناشئة في الوضع الأمني".

وانضمت فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل الماضي، بعد عقود من الحياد.

وأبدت فنلندا سابقا حرصها على الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، لكن اعتراضات أنقرة على ملف ستوكهولم، والتي شملت الاحتجاج على سماح الأخيرة بإقامة فعاليات لحرق القرآن، غيرت المعطيات ووافقت تركيا على انضمام فنلندا منفردة للناتو.

المصدر: تاس