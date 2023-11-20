"الناتو" يراجع تواجده العسكري في غرب البلقان

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف يقوم حاليا بمراجعة تواجده العسكري في منطقة غرب البلقان.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كوسوفو: "إننا نجري حاليا مراجعة من قبل سلطاتنا العسكرية لوجودنا العسكري في منطقة غرب البلقان، بما في ذلك البوسنة والهرسك وكوسوفو. ونقوم حاليا بمراجعة ما إذا كنا بحاجة إلى زيادة وجودنا على أساس دائم لمنع المزيد من الصراعات".

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وصرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق بأن حلف "الناتو"، يعتزم زيادة وجود قواته الدولية لضمان الأمن على الحدود مع صربيا.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه إزاء الوضع في صربيا، حيث يقوم "الناتو" بإمداد كوسوفو المعترف بها جزئيا بالأسلحة ويساعدها في إنشاء جيش انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

المصدر: تاس