شكك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع مع الصحفيين وقيادة قناة فوكس نيوز الأمريكية، في أن نهاية النزاع مع روسيا باتت وشيكة وسريعة.

أفاد بذلك موقع Strana.ua، وقال زيلينسكي: "لن ينتهي كل شيء بالسرعة التي نرغب فيها".

ووفقا له، ينظر الكثيرون إلى الصراع مع روسيا على أنه فيلم سينمائي، ويتوقعون أنه لن يكون هناك توقف، بل مجرد "مفاجآت يومية".

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وكان زيلينسكي قد ذكر سابقا أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى التراجع إذا توقف الغرب عن دعم البلاد.

في الفترة الأخيرة، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخذا يشعران بالتعب من النزاع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

ووفقا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: نوفوستي