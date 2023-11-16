قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع صحفيين أفارقة في كييف، إن نظام كييف يعارض تجميد النزاع مع روسيا، وتم نشر تسجيل لذلك على صفحته في شبكة فيسبوك.

وأضاف زيلينسكي: "النزاع المجمد يشبه البركان النائم وسيستيقظ حتما. لذلك، لا يمكننا تحمل أي حالة من الجمود".

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وأشار زيلينسكي، إلى أن إنهاء النزاع قد يتم بطرق مختلفة، لكنه يود تحقيقه بشروط كييف.

ومن المعروف أن روسيا، أعربت روسيا مرات كثيرة عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

في نهاية أكتوبر قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن موسكو لا تتجنب المقترحات الجادة التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى المواجهة في العلاقات مع أوكرانيا، لكن لم ترد منذ أبريل 2022، أي مقترحات حول ذلك، بعد أن أحبط الأنجلوسكسون المفاوضات بين الجانبين.

المصدر: نوفوستي