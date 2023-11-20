"زمان" التركية: ترحيل سادات بكر إلى تركيا سيتم خلال شهرين

قال الكاتب الصحفي التركي، طلعت أتيلا، إنه سيتم ترحيل زعيم المافيا التركي، سادات بكر، إلى تركيا من الإمارات العربية المتحدة في غضون شهرين، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.

وذكر أتيلا أنه تلقى "معلومات من مصادر متعددة تفيد بأن سادات بكر، الذي يعتبره فريق رمزا للكراهية وآخر بطل، سيتم إحضاره قريبا إلى تركيا، ووفقا للمعلومات التي تلقيتها، سيتم إحضار بكر إلى تركيا في غضون شهرين".

وأضاف: "بالطبع لا أستطيع القول أن هذه المعلومات صحيحة 100%، ولكنها صحيحة بنسبة 99.9%"، مشيرا إلى أن "بكر المتهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة منذ التسعينيات، فر فجأة إلى الخارج في عام 2019، وبدأ في فضح رموز النظام التركي وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق سليمان صويلو".

واجتذب سادات بكر الانتباه في السنوات الأخيرة من خلال تقديم معلومات مثيرة حول العلاقات بين المافيا والدولة والسياسة والإعلام وعالم الأعمال في تركيا، من خلال مقاطع فيديو نشرها على قناته على موقع "يوتيوب".

ووفق تقارير يخضع سادات بكر، الموجود في الإمارات لـ"العزلة الرقمية"، وهناك مذكرة تركية بتوقيفه عن طريق الإنتربول.

المصدر: "زمان"